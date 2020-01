Resident Evil 8 : héros, ennemis, lieux, de possibles leaks font parler d'eux

Le titre du jeu serait particulièrement ingénieux (on se souvient de la typographie de Resident Evil 7, comprenant en son sein le chiffre romain "VII")

Ethan, le héros de Resident Evil 7, serait à nouveau un personnage jouable

Le titre serait toujours à la première personne

Le début du jeu se situerait dans un village, puis dans une sorte de château. La météo serait neigeuse, l'environnement rural et montagnard : ce serait, possiblement, l'Europe

Les zombies feraient leur retour, au contraire des ennemis classiques de Resident Evil 7

Un ennemi féminin récurrent serait présent, chassant le personnage principal tout du long : celui-ci se dissiperait quand on tirerait dessus

Des ennemis "loups" attaqueraient le personnage principal à certains moments

Chris Redfield reviendrait



De biens jolis mots qui, malheureusement, sortent un peu de nulle part : c'est bien pourquoi on ne prendra pas tout cela pour argent comptant. En tout cas, il faut bien avouer que les propos sont croustillants...

Il y a quelques jours, un insider révélait de probables informations sur le développement de Resident Evil 8 (ainsi que sur deux projets Silent Hill en conception) : aujourd'hui, le fameux jeu toujours non annoncé de Capcom se voit, encore une fois, au centre de l'attention avec un mail bien mystérieux d'une source qui l'est tout autant, envoyé à la chaîne Residence of Evil.Dans une vidéo dédiée, l'internaute précise bien qu'il est nécessaire de prendre toutes les informations avec des pincettes - un propos que nous appuyons évidemment. Des informations qui révèleraient de nombreuses détails sur l'aventure de ce nouvel épisode, que nous vous avons compilé ci-dessous.