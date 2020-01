Silent Hill : deux nouveaux jeux seraient en préparation, la rumeur excitante du moment

Hier, on apprenait du clavier de l'internaute AestheticGamer de nombreuses informations potentielles sur Resident Evil 8 et les plans de Capcom : le bonhomme, qui avait gagné sa crédibilité en dévoilant des détails sur le remake de Resident Evil 3, s'avère décidément bavard et s'attarde désormais à une autre franchise horrifique culte...Profitant de ses révélations sur RE8,, se traduisant par. La firme aurait démarché plusieurs studios pourMalheureusement, AsetheticGamer déclare ne pas avoir plus d'information que cela, affirmant tout de même quepour les réaliser. Selon ses prédictions, l'affaire pourrait possiblement être annoncée cette année.On ne le dira jamais assez :- ou d'autres indices plus probants - avant de vous exciter dignement. Même si, on l'avoue, on a terriblement envie d'y croire dur comme fer.