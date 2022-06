Avec Christophe Gans, on a parlé du Pacte des Loups 4K, de Silent Hill, de Project Zero, de Crying Freeman et de Brandon Lee

Chang Cheh où l'antagoniste se bat avec un fléau de combat, séparé en trois parties. Bref, l'entretien dure 55 minutes, et il y a énormément de choses intéressantes et d'anecdotes croustillantes, pour peu que vous aimiez le cinéma, la pop culture, les influences asiatiques et le jeu vidéo.

Cinéaste français qui s'est fait connaître pour des oeuvres telles que Crying Freeman (1995), Le Pacte des Loups (2001), Silent Hill (2006) et La Belle & la Bête (2014), Christophe Gans est considéré - à juste titre - comme l'un des piliers de la pop-culture et du cinéma asiatique en France., nous avons la chance et l'opprtunité de nous entretenir avec cet homme qui est également un grand amoureux du jeu vidéo. Pendant 55 min, nous avons abordé plusieurs sujets : de la restauration du Pacte des Loups en 4K à ses prochains films que sont un nouveau Silent Hill et Project Zero, en passant par ses références à SoulCalibur, son amour pour les films de la Shaw Brothers, mais aussi quelques anecdotes inédites (voire exclusives) sur Mark Dacascos, Jason Scott Lee et même Brandon Lee, qui devaient tous joués dans son Crying Freeman. En effet, le fils de Bruce Lee, brutalement décédé sur le tournage de The Crow en 1993, avait été pressenti pour le rôle de Crying Freeman, bien avant que Christophe Gans fasse le choix de prendre Mark Dacascos. Le cinéaste français nous explique en effet avoir rencontré Brandon Lee aux Etats-Unis, avoir déjeuné avec lui pour lui proposer le rôle.On a également profité de notre temps passé avec Christophe Gans pour revenir sur certaines scènes cultes du Pacte des Loups, telles que cette métaphore d'une Monica Bellucci nue dont le corps se transforme en montagne enneigée, et cette référence à SoulCalibur dans l'épée que tient le personnage de Vincent Cassel dans le film. Christophe Gans nous explique en effet que c'est le jeu de baston de Namco qui lui a donné cette idée, sachant qu'il avait été aussi influencé par La Rage du Tigre de