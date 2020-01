Red Dead Redemption 2 : ce que cache la manette Switch Pro dans le data-minage du jeu

Il y a quelques jours, le dataminer Tez2 est parvenu à dénicher, dans le code de Red Dead Redemption 2, une texture représentant clairement le Pad Pro de la Nintendo Switch. Doit-on s'attendre à l'arrivée du jeu sur la console ? Si la rumeur prétend que le jeu débarquera dès 2020 sur la machine hybride, (notamment avec le début des précommandes sur le site espagnol Instant Gaming) la réalité serait toute autre. Tout d'abord, ce portage serait très louche dans la mesure où GTA V, un titre plus porteur et plus ancien (et qui s'accomoderait mieux de la puissance limitée de la Switch) n'a jamais été adapté à la console de Nintendo.

En réalité, l'hypothèse la plus plausible serait tout simplement la présence d'assets dédiés à la version Stadia du jeu. Disponible sur le service de Google depuis son lancement, le jeu de Rockstar est, sous cette forme, compatibles avec de nombreuses manettes, qu'il s'agisse de la manette Xbox One, Xbox 360, de la DualShock 4, et la manette Adaptative Xbox, ou encore du Switch Pro Controller. Afin de permettre aux joueurs de paramétrer leur manette sur Stadia, Rockstar a donc du prévoir chaque type de manette disponible, et en réaliser des petits logos dans le jeu.

Ceci ne signifie pas que les aventures d'Arthur Morgan et du gang de Dutch Van Der Linde n'arriveront jamais sur la machine de Nintendo. Au prix de sacrifices graphiques, il est toujours possible de réaliser des miracles, à l'image de ce qu'a fait CD Projekt RED avec The Witcher 3 : Wild Hunt. D'ailleurs, la rumeur veut que Nintendo prépare toujours une Switch Pro, ce qui serait bien dans les habitudes de la marque. Rappelons que le constructeur de Kyoto a souvent sorti des versions améliorées de ses machines à succès, comme les versions "New" sur les 2DS et 3DS.