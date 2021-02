Red Dead Redemption 2 : une sortie en vinyle EP pour la chanson The Housebuilding

Rockstar Games continue de faire vivre l'histoire de Red Dead Redemption 2 en proposant cette fois-ci la commercialisation d'un EP comprenant une chanson mythique du jeu, mais également d'autres morceaux inédits. Baptisé "The Housebuilding EP", ce mini-album rappelle évidemment de bons souvenirs de l'histoire d'Arthur Morgan et de John Marston. Celles et ceux qui ont fini le jeu savent que ce moment est de loin l'un des plus satisfaisant de l'aventure, lorsque John Marston bâtit son ranch de ses propres mains à l'aide d'Uncle. Signé David Ferguson, un féru de l'ambiance cow-boy du 7è Art, ce morceau s'accompagne d'autres chansons du compositeur, accompagné de son compère Matt Sweeney.

1. The Housebuilding Song (David Ferguson)

2. A Strange Kindness (David Ferguson and Matt Sweeney)

3. A Quiet Time (Saloon Theme) (David Ferguson and Matt Sweeney)

4. The Course of True Love (David Ferguson and Matt Sweeney)

5. Do Not Seek Absolution (David Ferguson and Matt Sweeney)



On peut d'ores et déjà précommander l'objet sur le Rockstar Werehouse ou le site de Lakeshore Records.