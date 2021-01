PS5 & Xbox Series X|S : pourquoi la pénurie risque de durer jusqu'à fin 2021...

Sorties respectivement les 10 et 19 novembre 2020, les Xbox Series X|S et PS5 restent des machines difficilement accessibles. Sony et Microsoft avaient d'ores et déjà averti les consommateurs, la crise sanitaire fait partie des impondérables qui empêchent la fabrication massive de machines dans les usines chinoises. Depuis plusieurs mois maintenant, il faut guetter le moindre petit stock mis en vente par les sites marchands pour essayer d'obtenir une des deux consoles next gen'. Malgré cela, Sony s'était montré confiant en expliquant que de nouveaux stocks étaient prévus pour le printemps 2021 ; mais comme chacun sait, les plans changent et il se pourrait que cette pénurie, loin d'être organisée comme certains l'affirment, pourrait durer jusqu'à la fin de l'année.En cause, un problème de fabrication de certains composants nécessaires à l'élaboration des processeurs AMD utilisés à la fois pour la PS5 et la Xbox Series X|S. C'est en effet le substrat ABF, film isolant indispensable à la fabrication de tous les processeurs de dernière génération, qui peine à être confectionné, car la demande de ce matériau ne cesse d'augmenter. Il n'y a d'ailleurs pas uniquement AMD qui en a besoin pour ses processeurs consoles et PC, le substrat ABF est utilisé également par d'autres appareils comme les serveurs 5G, le cloud, les ASIC (la crypto-monnaie), et les puces FPGA et FCBGA qu'on retrouve dans les voitures connectées. Avec la forte demande, les prix ne cessent d'augmenter, et le fabricant du substrat ABF a prévenu ses clients que la durée de livraison allait prendre plus de temps que prévu. Selon d'ailleurs certains observateurs, la pénurie de substrat ABF pourrait durer jusqu'à la fin 2021, ce qui entraîne un effet boule de neige dans toute la chaîne de production.Pire encore, même si Sony et Microsoft essaient de faire pression auprès d'AMD pour être livrés le plus rapidement possible pour leurs consoles next gen', le fabricant de processeurs semble privilégier les clients plus rentables, notamment Huawei qui a commandé des millions de processeurs avant que l'administration de Donald Trump boycotte la marque chinoise sur le sol américain, les Etats-Unis refusant de laisser la Chine prendre le dessus sur la fabrication de certains appareils, notamment les antennes 5G. Autant vous dire que pour AMD, fournir des consoles de jeux vidéo comme la PS5 et la Xbox Series X|S n'est clairement pas la priorité du fabricant, qui a lui aussi besoin de dégager du bénéfice. Business si business comme on dit.