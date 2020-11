PS5 / Xbox Series X : voici les jeux les plus joués aux USA, il y a des surprises

JEUX LES PLUS JOUÉS SUR PS5 AUX ÉTATS-UNIS

Astro's Playroom (52,6 %) Call of Duty : Black Ops Cold War (37,8 %) Marvel's Spider-Man : Miles Morales (36,1) NBA 2K21 (28,6 %) Call of Duty : Modern Warfare (23,1 %) Demon's Souls Remake (15,8 %) Grand Theft Auto V (9,9 %) Destiny 2 (8,6 %) Ghost of Tsushima (8,1 %) Godfall (7,6 %)

Call of Duty : Black Ops Cold War (34,8 %) Call of Duty : Modern Warfare (26,3 %) Assassin's Creed Valhalla (24,8 %) Destiny 2 (17 %) Forza Horizon 4 (10,2 %) Gears 5 (9,5 %) Tetris Effect : Connected (9,0 %) Apex Legends (7,7 %) Fortnite (6,8 %) Star Wars : Jedi Fallen Order (6,5 %)

Au lancement d'une génération, toutes les statistiques sont bonnes à prendre. Et, assurément, celles d'aujourd'hui éveillent notre curiosité : Newzoo Expert a communiqué des informations très intéressantes concernant les jeux les plus joués sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S aux États-Unis... et il y a quelques surprises. Tout d'abord, tâchons de rappeler que chaque constructeur a opté pour une politique résolument différente : d'un côté, Sony a mis l'accent sur des exclusivités tandis que Microsoft, privé de son Halo Infinite, s'est appuyé des jeux d'éditeurs tiers et de son solide Xbox Game Pass. De plus, notons que quelques jours séparent la sortie des deux machines, ce qui peut faire la différence étant donné que certains titres n'ont pas attendu la PS5, la plus tardive, pour se propose dans le commerce sur Xbox Series. Voilà, vous savez tout. À quoi avez-vous déjà joué, ou à quoi comptez-vous vous atteler prochainement ?