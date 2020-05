PS5 : une vidéo des futures manettes du PlayStation VR 2 ? Sony délie sa langue

Evaluation of Machine Learning Techniques for Hand Pose Estimation on Handheld Device with Proximity Sensor" - c'est son charmant sobriquet - révèle ni plus ni moins les récents travaux de PlayStation pour une nouvelle manette de casque VR. Au programme, à l'instar des fameux controlers du Valve Index, un pad capable de retracer les exacts mouvements des doigts pour s'emparer et manipuler des objets virtuels dans une précision affolante : une vidéo officielle est même publiée, mise sur YouTube par les soins de la chaîne UploadVR.





Avec son PlayStation VR, Sony s'est imposé dans le marché de la réalité virtuelle en écoulant pas moins de 4,2 millions d'exemplaires depuis sa sortie : bien que ceci en fait le casque le plus vendu du secteur, il n'en reste pas moins un modèle en passe d'être obsolète et il s'agit là d'un problème auquel devra bientôt répondre le géant japonais.Justement, si l'on sait d'une entreprise qu'un PS VR 2 serait bien de la partie , le constructeur n'a encore rien annoncé mais vient tout juste de présenter un nouveau document de recherche plutôt éloquent : "Il semblerait donc que Sony prépare un sérieux retour au sein de cette technologie affriolante, qui plus est particulièrement mise en avant avec le brillant Half-Life Alyx en mars dernier, sur PC. Désormais, tous les regards se tournent vers le reveal de la PS5 (dont la date aurait été dévoilée par un journaliste ) qui, en plus de présenter la console, pourrait alors s'attarder également sur ce PS VR 2. Intéressant.