PS4 : le point sur les ventes de la console, le PlayStation VR cartonne aussi

Au CES 2020, Sony Interactive Entertainment ne s'est pas contenté de dévoiler le logo officiel de la PS5 . En effet, le constructeur japonais a également fait le point sur les ventes de la PS4 qui totalise désormais plus de 106 millions de consoles dans le monde (chiffre arrêté au 31 décembre 2019). Grosse satisfaction du côté des jeux aussi, puisque la barre du milliard a été franchie - 1,14 milliard ont trouvé preneur. Et comme pour montrer à Microsoft qu'il n'a pas le monopole du service, la conférence de la firme nippone a été l'occasion d'apprendre que le PlayStation Network s'appuyait sur un socle de 103 millions d'utilisateurs actifs, sachant que le PlayStation Plus compte 38,8 millions de membres.Enfin, pour ce qui est du PlayStation VR, cinq millions de casques ont été vendus à travers la planète. Quant on sait qu'en mars dernier, Sony Interactive Entertainment en avait recensé 4,2 millions, on peut dire que la réalité virtuelle est loin d'être anecdotique sur PS4, et que l'arrivée éventuelle d'un modèle sans-fil permettrait d'enfoncer le clou.