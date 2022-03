PS5 : un jeu d'horreur narratif est en route par Firesprite, racheté récemment par Sony

Racheté par Sony Interactive Entertainment en septembre 2021, Firesprite travaille actuellement sur Horizon VR : Call of the Mountain, l'officialisation du titre étant effective depuis le mois de janvier 2022 . Mais le studio britannique a d'autres projets dans sa besace, et visiblement un AAA est en cours de production comme l'atteste une série d'offres d'emploi postées sur leur site officiel . A en croire l'intitulé de l'annonce, il s'agit d'un jeu d'horreur narratif à venir sur PS5 et qui utilisera l'Unreal Engine 5, le dernier moteur 3D dernier cri d'Epic Games. Et justement, pour mener à bien ce projet, l'équipe de Firesprite recherche un directeur narratif, capable de mettre en place l'univers et toute la narration, avec pour responsabilité la qualité du contenu narratif. Le détail de l'offre est d'ailleurs expliqué ci-après :

Principales responsabilités

Établir et faire évoluer la direction et les cadres narratifs du projet.

Maintenir la qualité structurelle de l'histoire ainsi que la qualité générale de l'écriture.

Veiller à ce que le développement de la narration / narration fonctionne parallèlement aux disciplines traditionnelles en tant que département majeur au sein de la structure de l'équipe de développement.

Personnalisez le contenu pour maximiser les opportunités de jeu liées à la narration.

Effectuer des revues sur les jalons du projet, en identifiant les itérations clés pour développer une narration de classe mondiale.

Supervision, planification et croissance d'une équipe narrative exceptionnelle

Présenter de manière convaincante des idées et des concepts à l'équipe de développement et aux parties externes au niveau de la direction.

Contribuer, établir et faire évoluer les plans de franchise de projets, en travaillant aux côtés de partenaires multimédias et en envisageant les opportunités de contenu de suite/future.



Conditions

Niveaux d'expérience «vétéran» dans l'écriture de jeux / direction narrative

Connaissance encyclopédique des techniques et de la structure de la narration sur différents supports, y compris la fiction interactive et ramifiée

Expédié des jeux acclamés par la critique dans un poste de directeur narratif/lead level

Compréhension de la façon dont la collaboration avec les disciplines traditionnelles de développement de jeux peut améliorer et compléter la narration

Style de communication clair et confiant

Sortant, positif, style de leadership



Avantages

Régime privé de soins de santé

Système de primes

Indemnité de vacances majorée

Les régimes de retraite

Travail à domicile

formation et DEVELOPPEMENT

Programme d'aide aux employés - Counseling



