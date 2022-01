Horizon VR Call of the Mountain : ça sera le 1er jeu exclusif au PS VR 2, première vidéo

C'est tombé cette nuit, lors d'une petite keynote que Sony Interactive Entertainment a tenu lors du CES 2022 de Las Vegas : Horizon VR Call of the Mountain sera le premier jeu développé spécifiquement pour le PS VR 2. Une annonce inattendue (même si dans les coulisses, on était déjà au courant de son existence, héhé) qui a été présentée par Jan-Bart Van Beek, Art Director sur le premier Horizon. Ce dernier explique que la volonté de ce jeu est de repousser les limites de ce qui a été fait en matière de jeux en réalité virtuelle et que le PS VR 2 est l'appareil adéquat pour retranscrire une telle expérience, que ce soit au niveau des graphismes, du gameplay et de l'interaction avec les environnements. Le jeu est développé par le studio britannique Firesprite (que Sony Interactive Entertainment a racheté en septembre dernier) en collaboration avec Guerrilla Games qui doit donner un coup de main.



Cet épisode sera l'occasion de découvrir de nouveaux personnages du jeu, sachant que Aloy ne sera pas la protagoniste que le joueur dirigera. Mais que la communauté se rassure, l'héroïne des deux premiers Horizon sera bel et bien présente dans le jeu, sans doute pour épauler ce tout nouveau perso qui sera révélé prochainement. En attendant d'en avoir plus, voici le premier teaser du jeu. On attend la date de sortie désormais.