Horizon VR Call of the Mountain : le trailer final nous permet de voir Aloy qu'on n'incarne pas

Horizon VR : Call of the Mountain, sans doute l'un des jeux les plus forts du line-up de sortie pour le PlayStation VR 2. L'occasion donc de revoir ce qui nous attend dans cette aventure en vue subjective, sachant que ce n'est pas Aloy qu'on incarnera, mais un autre aventurier. L'héroïne des deux premiers Horizon sur PS4 et PS5 sera toutefois dans le jeu, puisqu'on pourra la croiser à de multiples moments. Elle sera là pour nous faire la discute, donner des informations intéressantes, mais aussi guider le joueur. Mélange de contemplation, d'escalade et de combats à l'arc, ce Horizon VR : Call of the Mountain sera disponible le 22 février prochain sur PSVR 2.









Sony Interactive Entertainment a décidé de partager le trailer de lancement de