Horizon Call of the Mountain : le jeu donne rendez-vous demain sur PSVR 2, un teaser pour patienter

Tomorrow: Get a new look at Horizon Call of the Mountain for #PSVR2 during State of Play.



The show kicks off at 3pm Pacific / 6pm Eastern / 11pm BST: https://t.co/3lqi9H2KNx pic.twitter.com/xUISEgI3xO — PlayStation (@PlayStation) 1 juin 2022

Même si la nouvelle n'étonnera personne puisqu'il fut l'un des premiers jeux à être annoncés sur PlayStation VR 2, Sony Interactive Entertainment s'est fendu d'un tweet pour indiquer qu'Horizon : Call of the Mountain fera partie des productions qui seront présentés demain lors du State of Play. Et pour faire patienter les fans d'Aloy, Guerrilla Games et Firesprite Studios ont dévoilé un court teaser dans lequel le joueur se trouve aux pieds d'un Grands-Cous au coeur d'une nature luxuriante.L'occasion de rappeler qu'Horizon 2 : Forbidden West est sorti le 18 février dernier sur PS5 et PS4, et que le jeu a été gratifié d'un 19 sur 20 dans nos colonnes . Quant au PlayStation VR 2, n'oublions pas qu'à son lancement, il sera accompagné d'une vingtaine de titres . La preuve que Sony Interactive Entertainment n'a pas l'intention de faire son nouveau casque de réalité virtuelle un gadget anecdotique.