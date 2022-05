PlayStation VR 2 : Sony annonce le nombre de jeux qui seront disponibles au lancement du casque

PlayStation VR 2 sera accompagné d'une vingtaine de jeux. En dehors d'Horizon : Call of the Mountain - développé par Guerrilla Games et qui se déroulera dans l'univers d'Horizon : Forbidden West - on ignore tout du catalogue du casque.Le constructeur japonais ne s'est pas montré beaucoup plus locace sur le sujet, si ce n'est que le chiffre annoncé inclut aussi bien des productions développées en interne que des jeux tiers. Néanmoins, en recoupant les informations ayant filtré ces derniers temps, il est acquis que Fast Travel Games (Cities : VR), nDreams (Ghostbusters VR), Truant Pixel (RUNNER) ou encore Coatsink (Jurassic World Aftermath) travaillent déjà sur le PlayStation VR 2.Enfin, pour ce qui est de la date de commercialisation, c'est l'obscurité totale. Compte tenu des stocks limités pour la PS5, on imagine que Sony Interactive Entertainment préfère jouer la sécurité avec le successeur du PlayStation VR. Dès lors, les rumeurs suggérant une sortie en 2023 paraissent crédibles, même si la tentation des fêtes de fin d'année sera forcément forte. D'ailleurs, le premier casque avait débarqué sur le marché en octobre 2016.