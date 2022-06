Horizon Call of the Mountain : voici les 1ères séquences de gameplay sur PSVR 2, Guerrilla sort le grand jeu

ous apprendrez à maîtriser divers outils et armes, mais également à utiliser les différents matériaux que vous offre le monde pour créer de l’équipement adapté à toutes les situations, est-il indiqué. Mais Ryas ne sera pas seul. En chemin, vous rencontrerez divers personnages de Horizon, nouveaux et anciens, y compris Aloy."



Par ailleurs, Horizon : Call of the Moutain permettra aussi de profiter de la réalité virtuelle à bord d'une embarcation. " En plus de l’histoire principale du jeu, Call of the Mountain vous permettra de faire l’expérience d’une excursion sur la rivière particulièrement immersive, assure le directeur narratif, Ben McCaw. Prenez place et profitez des superbes panoramas du monde d’Horizon. Mais, attention : des machines pourraient bien essayer de monter à bord sans y avoir été invitées ! L’excursion sur la rivière est le moyen idéal pour les joueurs qui utilisent le casque PS VR2 de faire découvrir la magie de la technologie PS VR2 à leurs amis et à leur famille, qui peuvent suivre l’aventure sur un écran connecté."



Pour le moment, Horizon : Call of the Mountain ne dispose d'aucune date de sortie.





Comme promis , le State of Play de ce soir a été l'occasion d'en apprendre davantage sur Horizon : Call of the Mountain, une aventure en réalité virtuelle se déroulant dans l'univers de Horizon : Forbidden West. Avec le PlayStation VR 2, le joueur se retrouvera dans la peau de Ryas, "un ancien guerrier des Carjas de l’Ombre qui espère pouvoir se racheter en enquêtant sur une nouvelle menace qui pèse sur l’Héliaume. L’archerie et l’escalade n’ont aucun secret pour lui, et ces deux compétences lui seront essentielles pour survivre, tantôt en grimpant les flancs de périlleuses montagnes, tantôt en éliminant de puissantes machines telles que le Gueule-d’orage."D'après ce que l'on nous explique sur le PlayStation Blog , les capacités du héros s'amélioreront au fil de son périple. "V