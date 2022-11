Horizon Call of the Mountain : le jeu est disponible en précommande sur PS VR2, un court trailer en prime

Horizon : Call of the Mountain est disponible en précommande sur PlayStation VR 2. C'est en effet ce que révèle le PlayStation Store où le jeu est proposé au prix de 69,99 € . Ce n'est pas tout, puisque l'on a droit à un court trailer qui permet de rappeler que dans cet épisode en réalité virtuelle, on incarnera Ryas, un ancien guerrier des Carjas de l’Ombre aussi doué en escalade qu'avec un arc. Ces deux compétences lui permettront d'explorer les endroits les plus reculés de l'Héliaume tout en combattant des machines redoutables, dont le Gueule-d’orage. Bien évidemment, il sera possible d'améliorer les capacités du héros durant l'aventure, et même de croiser d'autres personnages, dont Aloy. Enfin, Horizon : Call of the Mountain disposera d'un mode plus contemplatif via une excursion sur la rivière.On rappelle que le jeu figure dans le line-up de lancement du PlayStation VR 2 qui, pour mémoire, sortira le 22 février 2023 et coûtera 599,99€. Un pack contenant le casque et Horizon : Call of the Mountain sera commercialisé, mais il faudra débourser 649,99€.