PS5 : un énorme line-up en préparation depuis des années, affirme un streameur

Les rumeurs vont définitivement bon train à propos de la PS5 et l'on doit la nouvelle de la journée à Maximilian Dood, streameur/YouTubeur star du milieu qui s'est laissé aller à quelques déclarations tout récemment. Sur Twitch, le joueur a tenu un discours pour le moins croustillant : Sony "aurait un putain de gros line-up pour sa PS5", en préparation depuis "longtemps". Selon les dires de nombreux de ses amis dans l'industrie - et l'on parle là de confidences qui remontent parfois "à plus de deux ans" - les studios de SIE travailleraient d'arrache-pied sur des jeux PlayStation 5 de façon à préparer un lancement, comme Sony l'entendait il y a peu, irrésistible Bien sûr, ça vaut ce que ça vaut mais Dood comme son interlocuteur paraissent sûrs et certains de leurs propos, qui s'appuient apparemment sur de nombreuses sources depuis "des années". Pas plus tard que ce matin, un insider présageait une annonce de Sony concernant la PS5 cette semaine, suivie quelques jours plus tard d'un événement dédié à la console : pas de doute, les choses commencent sérieusement à s'activer du côté du constructeur japonais.