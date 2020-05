PS5 : les jeux du line-up seront présentés prochainement, la tension monte

À l'approche imminente de la présentation de la PS5, les bruits de couloir se font de plus en plus insistants. Heureusement, quelques déclarations officielles demeurent, venant alors éclaircir nos pensées confuses... et celle d'aujourd'hui nous provient directement deUne petite phrase qui n'est pas passée inaperçue, vite répandue comme une trainée de poudre sur le web et qui confirme bien les théories :Malheureusement, pour plus de détails, il faudra repasser et s'en tenir à certains insiders bien informés dont le journaliste Jeff Grubb : pas plus tard que ce matin, lA priori, le reveal pourrait bien avoir lieu au début du mois de juin : rappelons que la machine, elle, est toujours prévue pour la fin d'année... tout comme sa concurrente Xbox Series X.Au passage, curieux que vous êtes, vous devriez jeter un œil à la récente déclaration d'un développeur concernant la manette de la PlayStation 5, la DualSense, dont les vibrations s'annoncent plutôt novatrices dans le monde du jeu vidéo.