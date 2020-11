PS5 : Sony dévoile l'interface, les menus et les options de sa console, découvrons les vidéos

À moins de deux semaines de la sortie de la PlayStation 5, Sony compte bien régaler sa fidèle communauté : alors bon, ce ne sera malheureusement pas en quantité de machines distribuées ( il n'y aura aucune consoles en magasin le jour J ! ) mais plutôt en termes de service clientèle, comme avec cette série de guides fraîchement publiés par la firme nipponne. Le but ? Exploiter correctement sa console dès son arrivée dans votre foyer. Transférer ses données PS4 à sa PS5, utiliser le système cross-save, tout découvrir du profil PSN (dont l'accès à la modification de l'ID) et quelques autres paramètres sont alors expliqués simplement à travers trois guides, courts et précis, diffusés sur la chaîne YouTube PlayStation Support. On espère que d'autres viendront à l'avenir : n'oubliez d'ailleurs pas d'activer les sous-titres en français, histoire de vous simplifier un poil la vie.Pour rappel, la PS5 et la PS5 Digital Edition sortiront le 19 novembre prochain en France, respectivement pour 499,99 et 399,99 euros.

Transfert de vos données PS4 vers PS5





Utilisation de votre compte + Paramètres recommandés