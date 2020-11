PS5 : c'est officiel, aucune console ne sera disponible en magasin le jour de la sortie

ssurer la sécurité de nos joueurs, revendeurs et employés pendant le COVID-19" : le seul moyen de se procurer la machine passe donc par les commandes en ligne des différents revendeurs, là où les dés sont déjà jetés depuis quelque temps puisque les précommandes semblent toutes avoir été... épuisées. Plus que jamais, donc, la crise sanitaire et économique complique définitivement les choses et il faudra, très certainement, patienter jusqu'à l'arrivée de nouveaux arrivages pour récupérer sa PS5. En espérant que Sony puisse combler les demandes pour la riche période de Noël. Quelle année...





Comme l'on pouvait s'y attendre, la pandémie du coronavirus va bel et bien bousculer la sortie des consoles next-gen : en l'occurrence, c'est l'arrivée de la PS5 qui va se retrouver quelque peu compromise puisque Sony vient tout juste d'annoncer, via un billet du PlayStation Blog, qu'aucune console ne sera disponible en magasin le 19 novembre prochain. La raison ? "A