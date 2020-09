PS5 : Sony produirait beaucoup moins de consoles que prévu à cause de la crise, les chiffres

Alors que l'on attend toujours une date de sortie et un prix pour la PS5 (des informations qui pourraient bien être révélées demain soir lors du show prévu par Sony), le site Bloomberg vient donner quelques nouvelles informations potentielles, récupérées auprès de ses sources et publiées dans un récent article : à cause de la crise du coronavirus et de ses répercussions en usine, le célèbre constructeur japonais aurait revu ses objectifs de production à la baisse les quatre premiers mois de commercialisation de la console.Au passage, notons que Masahiro Wakasugi, travaillant également chez Bloomberg, affirme que la PS5 dans sa version normale serait vendue à 449 dollars tandis que sa cousine, la Digital Edition, serait proposée à 399 dollars. On espère que Sony clarifiera la situation dans la semaine, maintenant que Microsoft a dégainé toutes ses cartes au sujet de sa Xbox Series X et Series S.