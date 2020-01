PS5 : rassurez-vous, Sony devrait bien sortir des exclus dès le lancement

Des exclusivités lors du lancement d'une console, cela semble être un b.a-ba et pourtant, la récente déclaration de Microsoft est des plus surprenantes : non, la Xbox Series X n'aura pas de titres propres à sa plateforme au Jour J... et même durant les deux prochaines années. Le géant américain souhaite ainsi miser sur les softs cross-gen, à la fois disponible sur Xbox One et sur la nouvelle machine à venir : du coup, quid de la PS5 ? Pensera-t-elle de la même manière ?Selon le très informé Jason Schreier - célèbre reporter de Kotaku à qui l'on doit de très nombreux leaks et une vraie crédibilité - la PlayStation 5 disposera bien d'exclusivités, et ce dès son line-up : Sony semblerait ainsi opter pour une politique différente, plus agressive mais aussi plus traditionnelle, qui pourrait bien faire la différence si les exclus en question valent le détour : pour le moment, le seul titre annoncé uniquement sur PS5 est Godfall, dont on ne sait que peu de choses et dont on ne connait même pas la date de sortie...Attendons-donc avant de nous prononcer et, surtout, que Sony nous dévoile plus concrètement ses plans pour 2020. On a hâte, oui.