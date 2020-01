Xbox Series X : quelles exclusivités au lancement de la console ? La réponse surprenante de Microsoft

Conscient que le parcours de la Xbox One n'a pas été un long fleuve tranquille, Microsoft a bien l'intention d'inverser la tendance avec la Xbox Series X, ce qui passe forcément par un changement de stratégie. Au lieu de mettre le paquet dès le lancement de la console avec de grosses exclus, le constructeur américain a donc opté pour une transition en douceur comme il l'explique dans une interview accordée à nos confrères de MCV . "Nos jeux, qui sortiront durant les deux prochaines années, fonctionneront sur plusieurs supports, un peu comme sur PC, assure Matt Booty, le patron des studios Xbox. Nous voulons nous assurer qu'une personne qui achètera une console Xbox d'ici la sortie de la Series X puisse être satisfaite de son investissement, et sache que nous sommes en mesure de lui proposer du contenu." En clair, les titres seront cross-gen.Dès lors, quel l'intérêt de se procurer une Xbox Series X si l'on peut profiter des mêmes jeux sur Xbox One X ? "Notre volonté, c'est de nous focaliser sur un ou deux titres susceptibles d'être prêts pour le lancement de la console, et faire en sorte qu'ils tirent profit de ses capacités, indique le bonhomme. Halo Infinite représente une grosse opportunité, sachant que c'est la première fois depuis 15 ans qu'un jeu Halo sortira en même temps qu'une console. Les développeurs sont au travail pour qu'il profite de tous les avantages offerts par la machine."Le plan de Microsoft est à la fois audacieux et risqué. En effet, les joueurs pourraient très bien se contenter de leur modèle actuel, ce qui risque - dans un premier temps - d'handicaper les ventes de la Xbox Series X. Maintenant, si le prix de la console est abordable, peut-être qu'ils n'attendront pas avant de franchir le pas. On rappelle que la bête débarquera à la fin de cette année.