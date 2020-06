PS5 : quand Naughty Dog parle de la next-gen, le studio enjoué par la nouvelle console

Sans contestation possible, The Last of Us Part. II est, techniquement, un aboutissement pour la PlayStation 4. Même avec un certain downgrade depuis la démo de l'E3 2018, Naughty Dog a su constituer une aventure graphiquement sublime, repoussant la machine dans ses moindres limites : d'ailleurs, il s'agit un peu là de la marque de fabrique du studio qui, à chacune de ses productions, apprend à exploiter pleinement les différentes PlayStation. À l'approche de la PS5, nous sommes forcément curieux de voir jusqu'où l'entreprise sera capable d'aller : du côté de Neil Druckmann, vice-président de Naughty Dog et directeur du développement de The Last Of Us 2, la nouvelle génération devrait faire office de véritable bouffée d'air frais. C'est en tout cas ce qu'il explique au micro de l'ex-président de Nintendo America Reggie Fils-Aimé, qui tient désormais un podcast avec un journaliste renommé., précise-t-il avant de déboucher sur la next-gen., imite-t-il.Neil Druckmann revient alors sur le développement de The Last of Us Part. II qui, il est vrai, a dû être fastidieux pour arriver au résultat que l'on connait désormais.La PS5 et sa rapidité, en revanche, devraient alléger grandement le casse-tête de Druckmann et de son équipe.Naughty Dog rejoint donc la longue liste des studios qui plébiscitent le fameux SSD de la PS5 : autant dire que l'on est particulièrement impatient de voir comment les jeux en tireront profit.