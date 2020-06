The Last of Us 2 : E3 2018 vs jeu final, y a-t-il du downgrade ? Réponse en vidéo

En 2018, lors de l'E3, Sony nous infligeait une grande baffe avec l'impressionnante démo de The Last of Us Part. II : une cinématique chaleureuse suivie d'une séquence de gameplay impitoyable, le tout appuyé d'une technique de premier ordre. Deux ans plus tard, maintenant que le jeu est enfin dans le commerce, l'heure du bilan vient de sonner : Naughty Dog a-t-il fait des concessions depuis la présentation du salon californien, eux qui nous promettaient un tel rendu sur PS4 lors de la sortie Et indéniablement, la réponse est... oui. Sur bien des points. Peut-être un peu trop ambitieux, sans doute motivés à vendre leur jeu de la plus belle des manières, les développeurs ont finalement revu leur aventure à la baisse. Et le pire dans tout cela, c'est que l'expérience demeure l'une des plus belles jamais conçues dans l'histoire, avec un sens du détail affolant et des panoramas somptueux, même sur une PS4 standard !Les curieux verront donc, dans la vidéo comparative ci-dessous réalisée par ElAnalistaDeBits, que le studio californien a dû mettre les mains dans le cambouis et rabaisser certaines modélisations 3D, atténuer l'occlusion ambiante et d'autres effets de lumière ou, carrément, supprimer certaines scènes. Est-ce que cela entache pour autant l'aventure globale ? Certainement pas. The Last of Us 2 n'en reste pas moins un périple moral et saisissant et comme nous vous l'indiquions dans notre test , il s'agit là d'une leçon qui divisera mais qui ne laissera pas indifférent.En tout cas, c'est donc à se demander si une véritable version PS5 ne serait pas dans les parages, permettant ainsi d'atteindre au moins la qualité de l'E3 2018, voire mieux : on sait déjà que le jeu sera rétrocompatible avec des performances optimisées ... mais quid d'un futur remaster ?