PS5 : pour David Jaffe, le créateur de God of War, le reveal est dans moins de 4 semaines

On doit à David Jaffe quelques productions influentes dans le milieu du jeu vidéo : God of War ou Twisted Metal, par exemple, c'est lui et ça force carrément le respect. Bien que le développeur soit parti sous l'hospice de l'indépendance, quand le bonhomme parle, on l'écoute forcément... et d'autant plus quand ça concerne la PS5.Pour l'Américain, la fameuse console de Sony (qui n'a pour l'instant dévoilé que son logo ) sera mise en lumière "dans les quatre prochaines semaines" : c'est en tout cas ce qu'il affirme clairement sur Twitter . Ses sources ? Il n'en a pas vraiment et précise qu'il "s'agit d'un secret de polichinelle évident", faisant également un parallèle avec le reveal de la PS4 qui, lui aussi, avait eu lieu un mois de février.On rappelle que Sony a justement lancé l'Experience PlayStatio n, un événement se tenant à New-York sur plus d'un mois au cours - ou au bout - duquel la console pourrait bien être dévoilée concrètement. Tout ça ne devrait plus tarder.