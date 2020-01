PS5 : Sony vient d'annoncer l'Experience PlayStation, un énorme event bien mystérieux

Le moment fatidique où Sony dévoilera concrètement sa PS5 arrive. Quand, on ne sait pas trop, mais il arrive. Microsoft a déjà ouvert les hostilités lors des Game Awards 2019 et, maintenant que l'on connait l'absence du géant japonais à l'E3 2020, tous les regards se tournent vers le moindre événement privé suspect. Justement, en voici un tout beau, tout neuf, nommé "l'Experience PlayStation".



C'est en effet à New York, et plus précisément dans l a boutique Sony Square, que la firme nipponne a dévoilé cet event pour le moins particulier puisque se déroulant sur un mois entier, du 14 janvier (hier) au 16 février prochain. Il n'est en aucun cas fait mention de la PlayStation 5 - seulement de la PS4 et du PS VR - mais, forcément, on ne peut pas s'empêcher de spéculer.



C'est d'autant plus troublant que la très populaire PS4 fut annoncée à New-York, tout comme sa version Pro : comptez sur nous pour être aux aguets. On ne laissera rien passer.