PS5 : les extensions de stockage disponibles au lancement ? Sony clarifie la chose

Alors que le teratoctet semble pourtant devenir la norme, du côté de chez Sony, il n'en sera rien : la PS5 n'embarquera qu'un SSD d'environ "seulement" 630GB, ce qui s'avère vivement critiqué par certains. Avec des jeux de plus en plus lourds - coucou Call of Duty Black Ops Cold War et ses 133GB - l'optimisation de l'espace s'annonce effectivement problématique : heureusement, comme l'a présenté Sony dans sa vidéo dévoilant les entrailles de la machine, il sera possible d'acheter des extensions de stockage. Mais quand pourra-t-on nous servir de ces joyeux objets ?Selon Marc Cerny, l'architecte de la PlayStation 5... pas tout de suite. Ou, en tout cas, pas dès le lancement de la machine. "Ceci est prévu pour une future update", rapporte le site The Verge qui a d'ailleurs obtenu confirmation auprès de Sony. On ne sait pas vraiment quand cela sera proposé, mais visiblement "un peu après le lancement3, prévu le 19 novembre par chez nous (mais le 12 dans de nombreuses parties du monde).Du côté de Microsoft, la situation est déjà clarifiée depuis longtemps : la Xbox Series X pourra se doter de sa propre extension officielle estampillée Seagate, de 1To, qui sera commercialisée au prix de 219,99 dollars...