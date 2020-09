Xbox Series X : des précisions sur le SSD et sa capacité de stockage réelle

D'un SSD 3.0 externe au SSD interne de la console : 2mn18

D'un disque dur 3.0 externe au SSD interne de la console : 7mn46

Du SSD interne de la console à un SSD 3.0 externe : 4mn33

Du SSD interne de la console à un disque dur 3.0 externe : 10mn36

Si le SSD de la Xbox Series X affiche une capacité de stockage de 1 To sur le papier, on s'attend bien évidemment à une perte, OS oblige. D'après nos confrères d' IGN - qui ont passé quelques jours en compagnie de la console next-gen de Microsoft - elle s'élèvera à 198 Go. "Pour être clair, une fois l'installation du système d'exploitation et de ses fichiers effectuée, il reste 802 Go, explique Ryan McCaffrey. Et si vous passez par la très onéreuse carte d'extension de Seagate d'une capacité de stockage de 1 To, et qui offre les mêmes avantages que le SSD interne, vous bénéficiez de 920 Go supplémentaires."Il continue : "Une alternative plus abordable consiste à utiliser un disque dur externe USB 3.1 où vous installez les titres nex-gen auxquels vous ne jouez pas, et que vous pouvez transférer à l'envi sans avoir à les télécharger une nouvelle fois. En plus, le transfert entre le SSD NVME de la Xbox Series X et un disque dur externe USB 3.1 est rapide." Justement, VentureBeat s'est livré à quelques tests pour se faire une meilleure idée de la chose.Voici les temps enregistrés avec Assassin's Creed Origins et ses 49 Go de données :Pour mémoire, on rappelle que la sortie de la Xbox Series X est fixée au 10 novembre prochain, et qu'elle coûtera soit 499,99€, soit 32,99€ pendant 24 mois si l'on passe par le Xbox All Access.