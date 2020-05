PS5 : Sony exige maintenant que les prochains jeux PS4 fonctionnent sur PlayStation 5

La rétrocompatibilité, c'est un très gros morceau de la prochaine génération de console, tout le monde le sait. Hier, Microsoft frappait un grand coup en dévoilant le boost technique impressionnant qu'offrira la Xbox Series X aux jeux de la One, 360 ou de la première machine : du côté de Sony, le mystère est encore épais mais la firme commence sérieusement à dérouler le tapis rouge pour sa PS5.En effet, le constructeur japonais exige maintenant des développeurs que tous les prochains jeux PS4 prévus après le 13 juillet 2020 fonctionnent également sur PlayStation 5. Rien que ça ! Et pour les milliers de titres déjà sur le marché, une mise à jour est "fortement recommandée" : le but, ici, étant clairement de gonfler le catalogue de softs disponibles lors de l'arrivée de la nouvelle console en fin d'année. Une politique imposante mais néanmoins logique et qui, à long terme, portera indéniablement ses fruits pour les développeurs, la pérennité des titres étant alors beaucoup plus assurée.Bon, maintenant, il serait peut-être temps de la dévoiler, cette PS5 . Non ?