Xbox Series X : le framerate des jeux Xbox 360 et One sera doublé, des milliers de titres compatibles au lancement

L'un des fers de lance de la prochaine génération sera sans conteste possible la rétrocompatibilité : de ce côté-là c'est clairement Microsoft qui mène la danse puisque sa Xbox One est déjà capable de faire tourner des jeux des anciennes générations en 60FPS et en 4K, et ce grâce à une équipe de développeurs dédiées. La Xbox Series X s'inscrira également dans cette voie et le constructeur américain vient tout juste de donner quelques précisions (très) alléchantes concernant ces fonctionnalités.Ainsi, la firme de Phil Spencer promet "des milliers" de jeux compatibles sur Xbox Series X dès son arrivée sur le marché : cela comprend donc des titres de la première Xbox, mais également des machines 360 et One. Plus affriolant encore, l'architecture système ultra-puissante et permissive de la bête donnera lieu à un framerate... doublé ! Entendez par là qu'un jeu s'affichant originellement en 30 images secondes passera désormais à 60 images par seconde, et qu'un titre tournant de base à 60... s'envolera vers les 120.Une expérience sacrément sublimée, d'autant plus qu'il sera possible de profiter de la fonction Quick Resume, permettant de faire pause et de reprendre sa partie immédiatement au moment voulu, et ce sur plusieurs softs à la fois. Encore mieux : une technologie permettra d'afficher du HDR sur l'ensemble des titres compatibles, soit une feature déjà teasée il y a plusieurs mois et maintenant officialisée.De son côté, Sony a déjà confirmé que 4000 jeux PlayStation 4 seront jouables sur PS5, avec même des mises à jour afin d'élargir le catalogue au fur et à mesure. La rétrocompatibilité, un véritable argument de choc selon vous ?