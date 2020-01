PS5 : le remote play bientôt possible sur Switch ? Sony fait un sondage plus qu'intéressant

Sans aucun doute possible, la dématérialisation totale de nos jeux constituera une forte partie de notre avenir. La fonction de remote play en est une composante évidente : alors que Microsoft vient tout juste de la rendre disponible sur sa Xbox One en France, elle est déjà présente chez Sony (et pas que) depuis des années. Dans une volonté d'innovation et de développement,, dont les questions et réponses ont été vites capturées puis partagées par un internaute.Ainsi, on apprend que. Il faut bien avouer que la perspective de projeter sa PS4 directement sur machine de Nintendo était inimaginable il y a encore peu de temps.Ce n'est pas tout :, idéale pour jouer facilement... un peu partout., qui apparaissent quand le remote play est activé sur téléphone ou tablette,Enfin, autre sujet intéressant :, celle de la Xbox One étant directement mentionnée. Bien sûr, ce sondage ne confirme en rien l'arrivée de toutes ces options ; non, en revanche, il prouve officiellement que Sony réfléchit sérieusement à travailler son système et à l'ouvrir vers d'autres horizons. Et ça, c'est plus qu'appréciable.