PS5 : le devkit montre de nouvelles images brevetées, drôle de bête

Généralement, quand il s'agit de kits de développement, les constructeurs ne font pas du design une priorité : il s'agit avant tout de pouvoir donner une machine fonctionnelle aux différents studios sans se préoccuper des conditions marketing. Dans le cas de la PS5, non seulement le devkit s'inscrit dans un design singulier, mais le secret professionnel n'est pas franchement bien gardé puisque de nombreux croquis ont déjà été aperçus avec même, en prime, une photo volée : quand on voit l'aspect extraterrestre de l'objet plutôt travaillé, on se demande si la version définitive ne devrait tout de même y ressembler un peu. La logique voudrait que non mais, bon, sait-on jamais.En tout cas, un autre brevet pour cette PlayStation 5 en cours d'élaboration a été déposé en début d'année mais vient seulement d'être rendu publique, exhibant alors quelques nouveaux dessins : on peut voir le précieux sésame sous toutes ses coutures avec même un descriptif textuel plutôt intéressant, faisant état "de plusieurs ventilateurs créant un flux d'air qui passe à travers le dissipateur thermique depuis un premier côté vers un second côté", avec "un élément extérieur avec un orifice d'admission".On rappelle qu'un talentueux artiste de LetsGoDigital s'était appuyé de ce genre de brevets pour proposer de véritables images colorisées et stylisées qui valent forcément le détour. Il y a peu, un autre créatif avait proposé sa propre version de la PS5 en s'inspirant de la DualSense, la nouvelle manette dont l'apparence officielle peut effectivement donner quelques indices. On ne sait toujours pas quand Sony a prévu de dévoiler son prochain bébé : peut-être que cela aurait du être le cas hier soir, lors de la présentation des jeux, mais celle-ci a été repoussée pour laisser la visibilité aux manifestations et au combat pour l'égalité. La firme japonaise a toutefois mis à jour une récente vidéo, laissant un indice sur l'arrivée d'une nouvelle date de reveal...