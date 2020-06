PS5 : la nouvelle date du reveal annoncée "bientôt"

Ce fut un coup de tonnerre dans le petit monde du jeu vidéo : lundi, Sony a purement et simplement décidé de reporter la présentation de la PS5 qui devait se tenir ce soir, à 22h. La raison est on ne peut plus noble puisqu'elle concerne les émeutes américaines et, de façon générale, le combat pour l'égalité se dressant actuellement aux quatre coins du monde : "Nous préférons rester en retrait et permettre à des voix plus importantes d'être entendues", déclarait ainsi le constructeur japonais.Depuis, c'est le flou. On ne sait pas quand Sony reportera son fameux show - après tout, ce n'est pas le moment de parler de ça comme il vient de le dire - mais un premier indice nous est communiqué via la vidéo de l'événement PS5, dont la description a été mise à jour : la nouvelle date sera dévoilée... "bientôt". Dans quelques heures ? Quelques jours ? Quelques semaines ? Difficile de se faire une idée, chacun ayant clairement sa propre conception du temps. Afin d'appliquer ses valeurs, la firme devrait logiquement attendre que les conflits civils se calment, notamment aux USA, avant de parler à nouveau de sa PlayStation 5 furieusement attendue. Patience est mère de vertu, les amis...