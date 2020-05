PS5 : le design de la console serait dévoilé prochainement pour éviter les fuites

Les bruits de couloir s'enchaînent et se ressemblent à propos de la PS5 : de ce qui se dit, Sony tiendrait un événement assez somptueux le 3 juin prochain centré sur la machine, et plus particulièrement sur ses jeux. Mais quid de son design, élément très attendu par la communauté ?À en croire Takashi Mochizuki, journaliste réputé de Bloomberg et associé du populaire Jason Schreier,Une manière efficace de couper l'herbe sous le pied aux insiders et aux scoops frauduleux qui, d'ailleurs, rappelle la politique appliquée pour la manette DualSense. Notons que selon la récente déclaration d'une animatrice, Sony aurait décidé d'opter pour un événement physique prestigieux entouré d'une véritable équipe de production pour effectuer un reveal digne de ce nom : après tout, ce serait franchement dommage de gâcher tout cela avec des photos volées.