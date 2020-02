PS5 : un nouveau brevet repéré où la manette peut se recharger sans fil... et à distance !

Décidément, Sony semble réellement déterminer à changer la donne avec la manette de sa prochaine console d'ores et déjà très populaire, la PlayStation 5 : un nouveau brevet repéré indique ainsi que le pad comporterait un module de rechargement sans fil, capable même de fonctionner... à distance. En d'autres termes, si la technologie protégée dans ce document est bel et bien commercialisée - ce qui n'est absolument pas garanti, on rappelle qu'il ne s'agit que d'un brevet - la DualShock 5 pourrait bien se recharger sans être branchée à la console, en pleine session de jeu. Et ça, c'est tout de même une petite avancée dans le monde du gaming.Malgré tout, la manette pourra bien être rechargée de façon plus traditionnelle : la firme japonaise a déjà confirmé l'existence d'un port USB-C sur l'objet, histoire de rassurer les plus conservateurs. Et nous n'oublierons pas de mentionner d'autres systèmes intéressants comme les gâchettes à résistance adaptative ou la vibration haptique : encore plus intriguant, de récents brevets indiquent la probable présence de capteurs biométriques, capable de repérer la sueur ou le rythme cardiaque. Autant dire que l'on risque d'être surpris, une fois l'objet en main.