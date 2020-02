PS5 : un nouveau brevet montre une manette capable de détecter la sueur et le rythme cardiaque

Au-delà du SSD et de la compatibilité avec le Ray Tracing, on sait que la PlayStation 5 tentera d'innover avec une manette truffée de technologies : entre autres, elle disposera de vibrations haptiques extrêmement immersives et de gâchettes adaptatives, dont la résistance pourra s'appliquer à différentes situations. On est forcément curieux d'en voir plus et, bonne nouvelle, un nouveau brevet nous ouvre possiblement la voie.Ce brevet, repéré par Respawn First, montre une manette avec des capteurs biométriques capables de détecter le taux de sueur ou le rythme cardiaque de son utilisateur. Le but ? Adapter le jeu en temps réel ; proposer une expérience personnelle et changeante "sans que le joueur n'ait à fournir d'autres informations".Plus concrètement, on imagine qu'en fonction des données recueillies par la manette - qui indiquerait, par exemple, votre niveau de stress - la partie pourrait bien s'adapter à votre humeur ou à vos besoins.D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'une telle technologie est repérée puisqu' en novembre dernier , un brevet similaire déposé par Sony avait déjà fait parler de lui. Intéressant, non ?