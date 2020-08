PS5 : Sony rassure, la console sortira bien en temps et en heure cette année

"Nous allons lancer la PS5 cette année - ce sera le cas - et nous ferons tout pour apporter l'excitation et la magie d'un lancement", déclare-t-il avec sûreté.



" Nous sommes engagés. C'est un véritable challenge mais nos joueurs attendent beaucoup de nous. C'est une chance de célébrer le lancement d'une nouvelle génération", rajoute-t-il par la suite. Rassurez-vous, donc, la PS5 sortira bien temps et en heure en 2020 : désormais, il ne nous reste plus qu'à savoir quand exactement... et à quel prix.



responsable du marketing global chez Sony Interactive Entertainment, s'est justement exprimé au micro de GamesIndustry. Et ses dires sont très clairs :, déclare-t-il avec sûreté.On rappelle qu'hier, Sony a dévoilé la toute première publicité vidéo de la machine, signifiant une avancée majeure dans la communication marketing. Les choses comment enfin à bouger sérieusement.

Assurément, 2020 est l'année des retards et des annulations. Hormis tous les salons vidéoludiques qui se sont purement et simplement retirés à cause du COVID-19, le fâcheux virus a également poussé de nombreux studios à repousser la sortie de jeux divers et variés, au grand dam de joueurs confinés par millions.Dans l'optique de rassurer la communauté, Eric Lampel,