PS5 : la console se paie sa toute première pub TV, on vous la propose en VO, VF et Jap'

Les choses commencent à s'accélérer grandement pour la PS5 et, apparemment, Sony semble prêt à rentrer dans le vif du sujet... ou presque. La chaîne YouTube officielle hongroise a en effet publié la toute première publicité de la machine avant de revenir sur ses pas en supprimant la vidéo : qu'importe, internet n'oublie jamais et la voici immortalisée, circulant désormais un peu partout sur le web."Welcome to a New World of Immersion", tel est le slogan de ce très bref court-métrage à gros budget, misant beaucoup sur les scènes hollywoodiennes et, de façon subliminale, sur les spécificités de la machine comme les vibrations haptiques, la 3D audio ou les gâchettes adaptatives.Forcément, avec un tel spot TV, il ne serait pas étonnant de voir un prix et une date débarquer peu après - c'est en tout cas ce qu'attendent furieusement un bon gros paquet de joueurs depuis quelque temps. Peut-être lors du prochain State of Play ?