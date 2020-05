PS5 : la sortie prévue en octobre 2020 ? Une offre d'emploi de Sony vend la mèche [MàJ]

[Mise à jour] Sony vient tout juste de se prononcer sur l'affaire et déclare qu'il s'agissait d'une erreur : actuellement, la fenêtre de sortie de la PS5 est donc toujours cadrée à un vague "Fin 2020".





Traduction via Google

On le sait, la PS5 est prévue fin 2020 et coronavirus ou pas, la sortie de la machine ne devrait pas prendre de retard : les enjeux sont bien trop grands et face à un Microsoft déterminé à écraser la concurrence, Sony ne compte certainement pas reculer. En attendant le reveal de la console qui serait, selon certains, prévu en juin prochain , deux grandes questions subsistent : quand sortira la bête... et à quel prix ?Si un premier élément de réponse nous est déjà donné concernant le montant de la PS5, son arrivée dans le commerce restait encore à déterminer... jusqu'à aujourd'hui.Voilà, c'est dit, c'est fait : a priori, plus que cinq mois avant l'avènement de la PS5.Désormais, il ne nous reste plus qu'à connaître une date précise puis, surtout, une tonne d'autres informations : le prix comme mentionné précédemment mais aussi les jeux qui y sont prévus, dont ceux qui feront partie du line-up. Espérons que le géant japonais délie sa langue dans les semaines qui arrivent car actuellement, l'impatience (et l'excitation) est à son comble.