PS5 : la batterie de la DualSense au cœur d'un leak, l'autonomie revue à la hausse ?

On doit la jolie fuite de la semaine à l'internaute Galaxyrain666 : travaillant pour une entreprise fabriquant des accessoires pour les consoles Sony et Microsoft, celui-ci a pu mettre la main sur une DualSense toute fraîche en avant-première. Et tel l'employé du mois, il s'est empressé de partager des photos, ses retours et une information importante : la capacité de la batterie, clichés à l'appui.Ainsi, la nouvelle manette de la PS5 embarquera une batterie de 1560mA : en l'état, c'est 50% de plus que celle de la DualShock 4. Est-ce cela veut dire que l'autonomie de la DualSense sera 50% plus longue que celle du pad PS4 ? Certainement pas. À vrai dire, tout dépend de comment l'objet gère son énergie et pour cela, il n'y aura qu'après une véritable utilisation que l'on pourra s'en rendre compte. Toutefois, on sait déjà que la lumière émanant de la DualSense sera bien moins gourmande que ne pouvait l'être celle de la DualShock 4 : on peut donc imaginer que Sony a tiré des leçons de la faible longévité proposée sur PlayStation 4, pour notre plus grand confort à tous.Autre fait intéressant après quelques tests sur PC par notre cher leaker : le mapping et l'input de la DualSense semblent fonctionner de la même manière que sa grande sœur, suggérant un fonctionnement résolument similaire ainsi qu'une profonde compatibilité.Surtout, Galaxyrain666 s'est livré à quelques feedbacks sur la prise en main : selon lui, "les boutons sont plus agréables à utiliser que sur PS4", précisant au passage que ceux-ci ne sont pas rétroéclairés, tandis que "le ressenti du joystick est le même qu'auparavant". Toujours d'après ses mots, la manette serait "beaucoup plus agréable et confortable que le DualShock 4", affirmant même que le public "ne serait pas déçu". "Le retour haptique est magique, les gâchettes adaptatives et leurs mécanismes internes semblent très complexes" surenchérit-il sur Twitter.Cerise sur le gâteau, le bonhomme publie même quelques photos inédites, que voici. On rappelle que Geoff Keighley, le créateur des Game Awards et auteur du Summer Game Fest, avait pu réaliser un premier hands-on il y a quelques semaines, dont la vidéo disponible à cette adresse . Vivement que l'on puisse prendre la bête en mains...