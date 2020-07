PS5 : la manette DualSense dévoile ses fonctionnalités en live, tout ce qu'il faut retenir !

Geoff Keigley (ancien journaliste et fondateur des Game Awards) a eu la chance de mettre les mains en exclusivité sur la manette DualSense de la PS5. Afin de partager son expérience, il a décidé de réaliser un livestream pendant lequel il a présenté la manette, son design, mais aussi ses fonctionnalités. C'est entre autre sur la démo Astro's Playroom que les précisions autour de la manette PS5 ont été données. A ce propos, Eric Lempel, chef du marketing chez PlayStation, a expliqué que cette démo sera livrée gratuitement avec chaque exemplaire de la console. La première feature qui a été mise en avant concerne le retour haptique au niveau des gâchettes de la machine. En effet, on vous rappelle que les développeurs auront toute le loisir de programmer le niveau de vibration, mais également la dureté des gâchettes. La course pourra ainsi être progressive, avec des crans, ou même faire ressentir un mécanisme comme la détente d'une arme.

Le second aspect mis en avant concerne le son, et le haut-parleur intégré à la manette. Ce dernier est décrit comme étant bien plus puissant, tandis que les sons qu'il émet sont largement mieux intégrés au reste du son venu de la télévision. On a également pu voir que lors de la démo, Geoff a du utiliser le micro intégré à la manette pour souffler, et ainsi enlever le sable d'un objet dans le jeu. Cela ne manquera pas de rappeler des souvenirs aux joueurs DS qui avaient découvert cette fonctionnalité sur Zelda.

Eric Lempel a également expliqué que la politique de PlayStation était de respecter le principes des générations de console, ce qui explique pourquoi la DualSense est aussi différente de la famille des DualShock, au point que Sony ait décidé de changer le nom pour bien souligner ce fait.



Geoff Keigley a aussi abordé le sujet du poids, et sans surprise, la DualSense sera plus lourde que la DualShock 4, même si la différence est décrite comme étant "minime". Néanmoins, de très nombreuses questions restent encore en suspens, qu'il s'agisse du prix individuel de la manette, ou même de son autonomie, puisqu'on imagine que toutes ces nouvelles features vont faire augmenter sa consommation électrique.