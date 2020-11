PS5 : des modèles avec des problèmes de ventilation, la vidéo bruyante

C'est un peu la satanée tradition à chaque lancement de génération : les premiers modèles commercialisés font souvent l'objet de problèmes divers et variés, issus d'incidents d'usine et de fabrication (ou carrément de bugs de software). La PS5 ne semble pas déroger à la règle et certains utilisateurs se sont rendus compte que leur machine, qui se doit pourtant d'être silencieuse, émettait un bruit anormal, voire tout à fait inquiétant : ni une, ni deux, des vidéos ont fait le tour du web et effectivement, c'est à se demander si ces machines ne s'apprêtent pas à rendre l'âme incessamment sous peu.





Heureusement, quelques courageux ont pris leur courage (et leur tournevis) à deux mains, opérant la bête à cœur ouvert pour tenter de trouver la faille en question. Et quelle ne fut pas la surprise de l'un d'entre d'eux quand il s'est rendu compte que le bruit venait... d'une étiquette mal collée, se prenant à moitié dans la ventilation ! Plus de peur que de mal, donc, puisqu'il s'agit en réalité d'un problème minime mais néanmoins extrêmement gênant. Sony ne s'est pas encore exprimé sur la situation mais l'on espère que le constructeur corrigera définitivement et rapidement ce souci qui risque bien d'effriter quelque peu sa réputation.