PS5 : de nouvelles photos précises de la DualSense, elle a même été désossée

Alors que sa sortie n'est attendue que le 12 novembre en Amérique du Nord et du Sud (entre autres), la PlayStation 5 commence déjà à révéler doucement ses secrets. Tout particulièrement, certains veinards ont même la chance d'avoir déjà en leur possession la DualSense, la manette inédite de la console de Sony ! C'est le cas de Geoff Keighley (qui a aussi en sa possession une Xbox Series X fonctionnelle, carrément), du rappeur Travis Scott et d'autres organisations comme Ezven, une société argentine spécialisée dans les pads professionnels : plus concrètement, l'entreprise récupère les modèles déjà existants pour les upgrader et, dans ce but, vient d'obentir sa DualSense avant tout le monde.L'occasion pour la firme de prendre des clichés inédits de l'objet et d'apercevoir quelques finitions intimes, comme sur le joystick ou à l'arrière : encore mieux (enfin, peut-être), elle a carrément démonté la manette pour y admirer ses entrailles. Voici donc une série de photos toutes fraîches à savourer en attendant de prendre la DualSense de vos propres mains, le 19 novembre par chez nous.