PS5 : 25 exclus sont en cours de conception dont beaucoup de nouvelles franchises

C'est ce qui se dit souvent : les exclusivités, c'est le nerf de la guerre et Sony l'a bien compris avec des franchises très fortes qui ont déjà fait leurs preuves. Seulement voilà, pour le moment, peu de jeux encore n'ont été conçus QUE pour la PS5, certains titres comme Spider-Man Miles Morales s'étant finalement proposés également sur PS4. Rassurez-vous, à en croire Hermen Hulst, à la tête de PlayStation Studios, l'avenir s'annonce radieux :, soit en interne chez Sony soit chez des firmes partenaires. Autrement plus intéressant,Des softs "grands, petits et de genres différents", conçus un peu partout dans le monde.Dans le tas, on imagine que Hermen Hulst compte évidemment les gros AAA déjà dévoilés comme Horizon 2, Gran Turismo 7 ou le prochain Ratchet & Clank Rift Apart (dont nous avons vu 40 minutes de gameplay inédites, notre preview ici ). Mais pour le reste, notre imagination nous laisse espérer de bien jolies choses. On verra bien.