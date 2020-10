PS4 : un thème gratuit Black Lives Matter, en voici un aperçu

Souvenez-vous : cet été, Sony avait repoussé le reveal de la PlayStation 5 pour laisser de la visibilité aux événements engendrés par la mort de George Floyd. Toujours très engagé, le constructeur japonais vient tout juste de livrer un thème PS4 "Black Lives Matter" aux tons épurés et particulièrement classieux. En guise de symbole, un poing levé, ainsi que les couleurs noires et jaunes pour consolider une cause que tout le monde connait désormais.Bien évidemment, le thème est entièrement gratuit et peut être téléchargé depuis le PlayStation Store dans l'onglet dédié. En voici d'ailleurs un aperçu en image et en vidéo.