PS4 : le PlayStation Now fait une belle offre pour les nouveaux adhérents

Le confinement incite à jouer et jouer incite généralement à mettre la main au porte-monnaie : un schéma plutôt logique qui fait le bien des nombreux constructeurs, éditeurs et développeurs de jeux vidéo dont certains se régalent depuis quelques semaines (d'autres beaucoup moins). Dans cette optique d'élargir sa ludothèque à moindre prix, Sony fait ainsi un nouveau geste qui devrait séduire sa communauté, plusieurs jours seulement après avoir offert les trois premiers Uncharted et Journey : une jolie réduction de 25% sur l'abonnement annuel du PlayStation Now, passant alors de 59,99 euros à 44,99 euros. Attention cependant, cette offre n'est valable que pour les nouveaux adhérents, les personnes ayant déjà participé au programme étant alors évincés de l'équation.Pour rappel, le PlayStation Now permet à ses utilisateurs de jouir d'un grand nombre de jeux PS2, PS3 et PS4 directement depuis sa console, soit en téléchargeant les jeux compatibles soit en passant par l'option streaming. Cette dernière permet ainsi de jouer aux titres dans anciennes générations sur PlayStation 4 et de profiter de tous les softs directement sur un PC, sans même avoir besoin de la console.