PS4 : la mise à jour 7.51 est disponible, rien de neuf à l'horizon ?

Principales fonctionnalités de la version de mise à jour 7.51 : Cette mise à jour du logiciel système améliore la performance du système.

Et... voilà. C'est à peu près tout. Une update somme toute très habituelle qui ne changera probablement rien à vos séances gaming intensives, mais qui devrait dans un autre registre contrer davantage les quelques pirates : malgré ses maigres apports, notons qu'elle demeure néanmoins obligatoire pour se connecter au PlayStation Network. Bon jeu, les amis.

Il est là, le moment tant attendu. Celui où votre précieux objet se met à jour grâce à un patch délicat, apportant moult optimisations et précieuses nouveautés pour des séances de jeu toujours plus fines, toujours plus parfaites. Aujourd'hui, la PS4 accueille ainsi une nouvelle version de son firmware, la 7.51, et celle-ci s'inscrit dans une volonté des plus nobles : améliorer le système. Êtes-vous prêts pour la description officielle de Sony ? La baffe software du mois avant la présentation de la PS5 ? Ça se passe tout de suite, juste en dessous.