PlayStation Studios : une fiche Steam existe, de nombreuses annonces très bientôt ?

Après avoir mis longtemps à s'ouvrir au cross-play, Sony s'est également tourné vers le PC pour y porter quelques-unes de ses exclusivités comme Horizon Zero Dawn ou, prochainement, Days Gone. Une politique d'élargissement très intéressante dans la sphère vidéoludique, d'autant plus que la firme japonaise vient tout juste d'obtenir sa fiche Steam officielle : cette page "PlayStation Studios" éveille tout particulièrement la curiosité puisqu'elle comprend 41 projets, dont 26 sont déjà connus. Attention, les DLC sont compris dans la liste, d'où ce nombre important : en plus des deux jeux précédemment cités, on retrouve donc Helldivers, Predator Hunting Ground, Guns ! Up et Everybody's Gone to the Rapture, Helldivers et Predator possédant, par exemple, 16 et 6 fiches respectivement.



La zone d'ombre correspond évidemment aux quinze pages restantes, toujours secrètes : bien qu'il puisse s'agir également d'extensions, on se doute bien que le constructeur nippon possède encore quelques surprises en réserve. Certains attendent patiemment la venue sur PC d'un God of War ou d'un Dreams, pour lequel le clavier/souris serait particulièrement adapté. On imagine que Sony nous préviendra de ses intentions plus tard, dans l'année. On l'espère, en tout cas.