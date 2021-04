PlayStation s'associe avec Nike pour des sneakers PS5, premières photos pleines de détails

Ce n'est pas la première fois que PlayStation s'associe avec Nike pour des chaussures à l'effigie de ses consoles : nous vous avions fait part il y a quelque temps maintenant des PG 2.5 aux couleurs de la PSOne , véritable hommage à la première machine mythique du constructeur japonais. Aujourd'hui, avant même leur annonce officielle qui ne devrait donc plus tarder, ce sont des sneakers à l'image de la populaire PS5 qui font parler d'elles avec de premières images intéressantes.On parle donc ici de PG 5 bicolores, arborant les tons blancs et bleus représentatifs de la nouvelle génération de Sony, et truffées de petits détails : nous retrouvons par exemple les minuscules symboles Rond, Croix, Carré et Triangle sur différentes textures ( imprimés également à "l'intérieur" de la console et à l'arrière de la DualSense ) ou une étiquette affublée du logo PS5 qui ne manquera pas de rappeler le bandeau présent en haut des jaquettes actuelles.Pour le moment, aucun prix ni de date de sortie n'ont été communiqué mais cela ne saurait donc tarder. Intéressés ?